GALBIATE – Attimi di apprensione a Sala al Barro per un bimbo di 4 anni investito davanti alla scuola elementare.

Il bambino giungeva da via don Castelli accompagnato dalla madre quando, secondo le prime informazioni, avrebbe attraversato proprio mentre passava un’auto che scendeva da Galbiate e non è riuscita ad arrestare la marcia.

Il piccolo sarebbe stato sbalzato per qualche metro davanti agli occhi del genitore. Fortunatamente, dai primi riscontri dei sanitari, il bimbo non avrebbe riportato traumi gravi. L’ambulanza della Lecco Soccorso lo ha trasportato in ospedale in codice giallo. La Polizia Locale è intervenuta per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.