LECCO – Quali sono le cause più frequenti di ricovero ospedaliero? A Lecco la maggior parte è dovuta a pazienti che hanno accusato problemi cardiaci o polmonari, al terzo posto posto gli anziani ricoverati in ospedale per la frattura del femore.

Lo dice il report annuale sull’attività di ricovero ospedaliero riportato dal Sole 24 Ore che analizza la situazione nelle strutture sanitarie italiane, evidenziando inoltre un calo dei ricoveri a livello nazionale.

Nel lecchese, come anticipato, la causa principale di ricovero ospedaliero è per scompenso cardiaco (165 mila ricoveri), seguita per numero dai ricoveri di pazienti che accusano broncopneumopatia cronica ostruttiva (91 mila casi) e dai ricoveri per fratture del collo del femore nei pazienti anziani (76 mila).

Proseguendo nei dati riportati dal quotidiano economico, seguono gli interventi per calcolosi (76 mila) mentre numerosi risultano essere altri interventi di natura ortopedica come la sostituzione del ginocchio (66 mila) di artroscopia del ginocchio (38 mila) e di sostituzione dell’anca (36 mila).

Numeri similari hanno gli interventi per isterectomia (39 mila) su pazienti donne, mentre tra le cause principali ma con minore frequenza di ricoveri negli ospedali lecchesi ci sono gli interventi di tonsillectomia (19 mila), ipertensione arteriosa (11 mila), gastroenterite pediatrica (9 mila), complicanze dovute a diabete (14 mila) e asma nei soggetti adulti (3 mila).