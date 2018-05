LECCO – Intervento dei pompieri questa mattina, lunedì, a San Giovanni per un principio d’incendio che ha riguardato una cassetta dell’Enel in via Partigiani. In supporto ai Vigili del Fuoco è giunta anche la Polizia Locale a gestire la viabilità. Chiamati sul posto anche i tecnici della compagnia energetica, per riparare il guasto.

IL VIDEO – L’intervento dei pompieri in via Partigiani