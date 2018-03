LECCO – Avrebbe saltato appendendosi ad un ramo, il quale non ha retto il peso e si è spazzato, compiendo così un brutto volo, terminato con un atterraggio di schiena sul sentiero.

E’ finita davvero male la serata per un giovane escursionista che insieme ad alcune amiche stava scendendo dal San Martino.

L’infortunio è avvenuto alle 19.30 circa di questa sera, lungo il sentiero che sale al San Martino. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo finito all’ospedale in codice rosso, stava scendendo con alcune amiche quando avrebbe deciso di spiccare un salto per aggrapparsi al ramo di una pianta che si è spezzato, cadendo inevitabilmente sul sentiero e atterrando di schiena in modo violento.

Viste le pessime condizioni del giovane, è stata lanciata la chiamata ai soccorsi con una squadra del Soccorso Alpino della Stazione di Lecco che ha raggiunto l’infortunato, subito immobilizzato ed imbarellato, quindi portato a valle con molta cautela per poi affidarlo al personale sanitario che lo ha trasportato in ambulanza all’ospedale Manzoni di Lecco.

L’operazione di soccorso che si è conclusa alle 22.30.