DORIO – Provinciale 72 chiusa dalla notte, tra Dorio e Piona, fino a questa mattina, dopo la caduta di un masso sulla sede stradale che ha causato anche un incidente ai danni di una vettura in transito, provocando il ferimento delle due donne a bordo.

E’ successo intorno alle 23.30 di martedì notte, il sasso franato si trovava in mezzo alla strada quando una vettura lo ha colpito, trascinandolo per diversi metri; la conducente ha perso il controllo del veicolo finendo per sbattere con l’auto contro il cancello di un’abitazione.

Fortunatamente le condizioni delle due donne, di 27 e 61 anni, non sarebbero gravi. Sono state trasportate entrambe in codice giallo all’ospedale di Gravedona. I vigili del fuoco, dopo aver rimosso il sasso dalla strada, hanno effettuato un primo sopralluogo sul versante a monte della provinciale.

“Purtroppo con il buio non è stato possibile essere certi sulla sicurezza della situazione, per questo si è preferito chiudere la strada – spiega il sindaco di Dorio, Cristina Masanti – questa mattina si faranno ulteriori controlli, dopodiché la strada, se non saranno evidenziati problemi, sarà riaperta”. Nel frattempo, con la provinciale chiusura, in nottata è stata riaperta al transito la Statale 36, che sarebbe dovuta restare chiusura per lavori di manutenzione di Anas.