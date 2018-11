CALOLZIOCORTE – Brutto incidente a Calolziocorte, macchina distrutta e due giovani in ospedale. Due ragazzi, uno di 20 e l’altro di 24 anni, sono finiti all’ospedale a seguito del terribile schianto che li ha visti protagonisti.

L’incidente è avvenuto intorno alle 22.15 di ieri, 28 novembre, a Calolziocorte lungo via Stoppani, la strada che da via Mazzini (dove è situata la sede dei Volontari del Soccorso) porta alla zona dell’interscambio ferro-gomma, dietro la stazione di Calolzio.

Giunti all’altezza dell’azienda Deltacalor, la punto vecchio modello con a bordo i due giovani ha centrato in pieno il rimorchio di un camion fermo lungo la strada.

L’auto è andata completamente distrutta e sul posto, sono subito giunti i soccorsi: un’ambulanza dei Volontari del Soccorso, l’ambulanza della Croce Rossa di Galbiate, l’automedica, la Polizia e i Vigili del Fuoco di Lecco.

Fortunatamente i due giovani, nonostante la violenza dell’impatto, non sarebbero in pericolo di vita e sono stati trasportati uno all’ospedale di Merate e l’altro all’ospedale di Lecco.

La strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, sul posto è giunto anche il carroattrezzi della ditta Lanfranchi per rimuovere le lamiere accartocciate dell’auto.