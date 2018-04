GARLATE – Avrebbe accusato un grave malore l’anziano automobilista alla guida dell’Audi che, nella mattinata di lunedì, sulla provinciale a Garlate, si è scontrata contro un furgone cassonato che si è ribaltato su un fianco.

L’incidente, avvenuto all’altezza dell’ex D Lake, ha causato rallentamenti e il ferimento dello stesso automobilista. Illeso il conducente del furgone.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano stava procedendo da Lecco in direzione di Garlate per recarsi alle piscine del Prato Grande, quando si sarebbe sentito male perdendo così il controllo dell’auto. La vettura sarebbe finita nella corsia opposta, impattando contro il furgone.

Scattati i soccorsi, anche i pompieri sono intervenuti insieme ai sanitari che si sono subito occupati dell’automobilista, per poi trasferirlo a sirene spiegate, in codice rosso, all’ospedale di Lecco, con un trauma all’addome e al torace. Si tratta del padre di Stefano Gheza, ex assessore allo Sport di Lecco e presidente del Rugby Lecco, accorso sul posto appena saputo di quanto accaduto.

La Polizia Locale si è occupata di gestire la viabilità che inevitabilmente ha subito forti ripercussioni, con code in entrambe le direzioni. La strada è stata temporaneamente chiusa, poco dopo le 11, per consentire la rimozione dei mezzi incidentati.