BRIVIO – Schianto lungo la provinciale a Brivio, con tre feriti, fortunatamente nessuno di loro in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto intorno alle 19 di venerdì in via Como, a pochi passi dalla caserma dei Carabinieri, all’ingresso del paese.

Soccorsi due ragazzi di 17 e 25 anni ed un uomo di 42 anni. Sul posto sono accorsi gli uomini dell’Arma insieme ad un ambulanza del personale sanitario per prestare le cure del caso alle persone coinvolte.