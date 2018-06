SUELLO – E’ finito dritto sulla rotatoria posta all’ingresso di Suello, l’automobilista protagonista dell’incidente avvenuto nella notte lungo la Strada Provinciale 639.

Il conducente, a bordo di una Fiat Punto, per motivi al vaglio delle forze dell’ordine, avrebbe scavalcato la rotatoria, danneggiando seriamente il veicolo. Il tutto sotto gli occhi della Polizia Stradale che stava compiendo un posto di controllo in prossimità del rondò.

Gli agenti sono stati i primi a soccorrere la persona, per la quale non è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118. Necessario invece per la vettura, l’intervento del soccorso stradale Lanfranchi di Lecco, che si è occupato della rimozione del mezzo dalla carreggiata stradale.