GALBIATE – E’ stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza, il motociclista coinvolto nell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato lungo la strada provinciale che da Villa Vergano porta a Galbiate.

Lo schianto contro un’auto: un impatto frontale che ha gravemente danneggiato la vettura su cui viaggiavano due persone. La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia Locale che stanno facendo gli accertamenti del caso per chiarire le cause del sinistro. A quanto sembra, il motociclista, residente a Tavernerio, avrebbe invaso l’opposta corsia di marcia, finendo per scontrarsi violentemente con la vettura.

Soccorsi anche gli occupanti della vettura che, fortunatamente, avrebbero riportato solo lievi conseguenze.