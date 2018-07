LECCO – Un uomo in sella ad uno scooter è stato soccorso questo pomeriggio, martedì, dopo l’urto con un’auto lungo corso Martiri della Liberazione.

Secondo una prima ricostruzione, entrambi i mezzi viaggiavano in direzione del centro di Lecco quando il veicolo, un’Audi A3, avrebbe iniziato una manovra di svolta, colpendo il motorino che transitava in quel momento.

Il personale della Lecco Soccorso è intervenuto con un’ambulanza insieme al 118 in automedica, assistendo il 66enne che non dovrebbe essersi procurato traumi troppo seri nello schianto. La Polizia Locale ha raggiunto il luogo dell’accaduto per rilevare il sinistro e gestire la viabilità.