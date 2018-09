MANDELLO – Quando mancano pochi minuti alle 16, il traffico ha cominciato a defluire sulla superstrada che, dalle 14.30 di mercoledì, era rimasta completamente bloccata a seguito di un grave incidente avvenuto nel tratto tra Abbadia e Bellano: uno scontro violento tra due furgoni, avvenuto nella galleria Somana, lungo la carreggiata in direzione Sondrio.

Uno dei due mezzi avrebbe tamponato l’altro, spingendolo contro le pareti della galleria. Una scena impressionante per gli altri automobilisti che hanno subito allertato il 112. “Ero dietro di loro e quando ho visto l’incidente ho immediatamente avvisato i soccorsi e mi sono sincerato delle condizioni delle persone coinvolte – spiega Vincenzo Versace, un automobilista monzese diretto a Dervio, che ha prestato i primi aiuti ai feriti -. In particolare ho cercato di tenere sveglio l’autista del Ducato che mi è sembrato quello più in difficoltà. Fortunatamente nessuno sarebbe in pericolo di vita”.

Tre persone sono state soccorse, una di loro in condizioni più serie al punto che è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero del 118 insieme a due ambulanze partite da Lecco. Impegnati nelle operazioni anche i Vigili del Fuoco per assistere i sanitari

Feriti i due occupanti del Daily finito contro l’estremità del tunnel, entrambi di origine straniera, e soccorso anche il conducente del furgone che li precedeva. Nessuno di loro, fortunatamente, sarebbe in pericolo di vita

Il traffico è rimasto bloccato e una lunga colonna di mezzi ha intasato la super in attesa che si compissero gli interventi di soccorso.

La Polstrada insieme ad Anas ha provveduto a chiudere temporaneamente la superstrada (nella sola direzione Nord) dallo svincolo di Abbadia, deviando il traffico sulla strada provinciale a lago, ora riaperta, mentre proseguono i lavori per liberare la carreggiata dai due mezzi incidentati con l’intervento dei Soccorso Stradale Lanfranchi.

