ALBAREDO PER SAN MARCO (SO) – Si è risolto in poco più di un’ora l’intervento di ieri pomeriggio, sabato, per il recupero di una donna di 53 anni residente nella zona di Albaredo per San Marco.

Era scivolata sul sentiero in località La Fiura, poco distante dalla sua baita; il terreno era bagnato. La donna ha riportato la sospetta frattura di una caviglia.

Ricevuta la richiesta d’intervento, la Centrale ha attivato il Cnsas, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna, stazione di Morbegno, e il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza. L’hanno portata fino all’ambulanza, che l’ha condotta in ospedale a Sondrio.