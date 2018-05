CARONA – Una donna di 62 anni è rimasta ferita ieri pomeriggio mentre stava rientrando da un’escursione con un gruppo di amici.

Scendeva dal rifugio Laghi Gemelli, nel comune di Carona, ma lungo sentiero è scivolata e ha riportato la sospetta frattura della caviglia destra.

La chiamata ai soccorsi è giunta poco dopo le 16. Sono partite le squadre territoriali della VI Delegazione Orobica, competente per territorio. Il sorvolo con l’elicottero non è stato possibile perché si trovava in una zona boscosa e le condizioni meteorologiche non lo permettevano.

I tecnici l’hanno raggiunta dopo circa un’ora. Una volta messa in sicurezza, la donna è stata trasportata con la barella portantina all’ambulanza, per un percorso durato poco più di un’ora. Infine, è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti del caso.