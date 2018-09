CALOLZIOCORTE – Scuola chiusa fino a nuovo ordine ed i bimbi dell’asilo della frazione Sala che continueranno a svolgere le lezioni presso le aule della primaria poco distante. “I controlli – nel pomeriggio di oggi, venerdì ndr. – hanno confermato le problematiche strutturali che temevamo” spiega il sindaco Marco Ghezzi a proposito.

E’ stato, infatti, rilevato uno scollamento dell’intonaco del soffitto nel salone dei giochi e in una delle aule, “non è visibile a occhio nudo – spiega il primo cittadino – ma potrebbe staccarsi”, cosa che ad oggi non si è verificata, ma dipendente da diversi fattori, da qui la decisione di intervenire subito. “Settimana prossima svolgeremo ulteriori verifiche poi procederemo in breve tempo con l’intervento, dobbiamo decidere se sarà circoscritto all’area interessata o integralmente a tutto il soffitto”.

Nel frattempo i bambini che frequentano l’asilo sono stati trasferiti nelle aule della scuola primaria della frazione, “nei prossimi giorni provvederemo a portare anche altri giochi, per oggi abbiamo spostato solo alcune cose, la scuola di Sala ha spazi più grandi e luminosi ed è la più sicura in quanto costruita con le tecniche più recenti” conclude Ghezzi.