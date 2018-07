LECCO – Si è spenta ieri mattina, sabato 14 luglio, Maria Calvetti, figlia dell’onorevole Vittorio Calvetti. Aveva 68 anni.

Sposata con Franco Cattaneo, Maria era particolarmente conosciuta in città per il suo impegno nella Casa Arcobaleno a Castello, tramite il quale era diventata con il marito genitore affidatario di tanti bimbi. Tra di loro Prashanth Cattaneo, conosciuto a Lecco per il suo impegno in Comune dove svolse il ruolo di consigliere comunale, e presso il Coe (Centro Orientamento Educativo) di Barzio.

L’impegno presso la Casa Arcobaleno era stato riconosciuto anche dal Comune di Lecco che nel 2011 aveva premiato Franco Cattaneo e Maria Calvetti con la civica benemerenza di San Nicolò.

Ieri mattina il malore, mentre si trovava ai Piani Resinelli: Maria era stata subito trasportata d’urgenza in ospedale, dove però purtroppo è spirata.

Tanti i messaggi di cordoglio per la prematura scomparsa di Maria Calvetti. Riportiamo quello di Appello per Lecco: “Siamo colpiti dalla prematura scomparsa di Maria Calvetti. Cittadina benemerita, grande animatrice sociale e culturale nell’impegno sulle frontiere delle politiche internazionali, operatrice instancabile del COE, sugli affidi internazionali, sulla tutela dei minori, sui diritti dei più deboli. Se ne è andata una delle figlie migliori di questa città, in maniera inaspettata che lascia un grande sgomento e dolore nella comunità lecchese. Alla sua grande e aperta famiglia, esempio di solidarietà e sconfinata accoglienza, le nostre condoglianze ed un abbraccio. Appello per Lecco”.

Anche il sindaco di Lecco Virginio Brivio ha rivolto le condoglianze alla famiglia Calvetti, in particolare modo al marito di Maria Franco e al figlio Prashant: “Il mio pensiero è rivolto all’amica Maria Calvetti, scomparsa improvvisamente. A lei e al marito Franco, entrambi benemeriti nel

2011, sono legato da un’amicizia ventennale e da un lungo impegno comune nel campo degli affidi. Generosa, affettuosa, attenta ai bisogni degli altri, la scomparsa di Maria lascia in me e nella nostra comunità un grande vuoto. Un abbraccio alla sua famiglia e in modo particolare a Prashant”.

I funerali di Maria Calvetti si terranno martedì 17 luglio alle ore 14.30 presso la Chiesa di Castello.