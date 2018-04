BUGLIO IN MONTE – “Ciao raga! Questa ragazzina ha 14 anni, si chiama Rebecca è della mia città in Brasile, abita a Buglio in Monte (Valtellina, ndr) e studia a Morbegno. È scesa dal bus davanti a scuola ieri mattina (lunedì) e da lì è sparita”.

Questo il messaggio lanciato su FB da un conoscente della 14enne che frequenta la prima classe del Liceo Nervi-Ferrari di Morbegno,ma in queste ore sono numerosi i messaggi che stanno rimbalzando sui social, da Facebook e Instagram, con la richiesta di informazioni sulla giovane sparita nel nulla.

La 14enne sarebbe scomparsa da casa da due giorni, allertati i Carabinieri che si sono messi al lavoro per cercare qualche indizio che possa far capire quali siano stati gli ultimi movimenti di Rebecca con l’auspicio di ritrovarla al più presto.