OLIVETO – È scomparso mercoledì mattina a 78 anni Angelo Antonio Zerbi, conosciuto da molti come docente e preside della scuola media di Bellagio e di Asso ma anche come sindaco di Oliveto Lario dal 1992 al 1998.

“ Aveva ereditato una situazione amministrativa non facile e come colleghi amministratori – ricorda l’ ex sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi – abbiamo apprezzato la profonda cultura e rettitudine, la volontà, fondamentale per una piccola realtà amministrativa come Oliveto Lario, di collaborare con i comuni vicini . Viveva la pubblica amministrazione come un desiderio di maggior giustizia umana e questo non è poco “ .

Il prof. Zerbi, già vedovo, lascia tre figli con le rispettive famiglie e i nipoti.

Una vita dedicata alla scuola, la sua: prima professore di lettere, poi dirigente scolastico, aveva sempre mostrato estrema cura e attenzione all’attività didattica unendo al proprio ruolo dirigenziale la collaborazione collegiale con gli insegnanti.

A ricordarlo in questi termini, è anche Nello Evangelisti, assessore del Comune di Asso con delega all’istruzione pubblica e, precedentemente, docente presso la scuola secondaria: “Era un dirigente molto preparato e attento alle necessità educative degli studenti – ha dichiarato – Collaborava strettamente con noi durante le attività di programmazione e progettazione puntando molto sulla qualità dell’insegnamento. Era un uomo di alta cultura e sensibilità che sapeva trasmettere, grazie anche alla sua grande capacità comunicativa, i valori della conoscenza e dell’educazione, invitandoci sempre a coinvolgere i ragazzi”.

Forte era anche il suo impegno nella vita sociale e civile: “L’Amministrazione comunale lo ricorda soprattutto per la sua costante presenza durante gli scambi con la città gemellata di Saint-Péray – ha precisato l’assessore – È sempre stato un riferimento”. Impegno dimostrato non solo ad Asso, ma anche nei comuni limitrofi: “Fino allo scorso anno ha partecipato come giudice nella giuria del concorso di poesia ‘Il Mandarino d’oro’ a Valbrona – ha spiegato Patrizia Castelnuovo, vicepreside dell’Istituto comprensivo di Asso e ex vicesindaco di Valbrona – Negli anni ha mantenuto la collaborazione con l’Amministrazione dimostrando anche in questo il suo amore per la letteratura”.

I funerali si svolgeranno domani giovedì alle ore 15.30 nella Chiesa Parrocchiale di Vassena .