VALMADRERA – E’ venuto a mancare Mauro Panzeri, per 15 anni, tra il 1975 e il 1999, sindaco di Valmadrera e assessore della giunta di Mario Anghileri dal 1979 al 1975.

“Mauro Panzeri è stato per più di una generazione di valmadreresi ‘il sindaco’ – lo ricorda Antonio Rusconi, assessore comunale -. per le scelte fondamentali e innovative delle sue Amministrazioni, tra le altre, il primo strumento urbanistico, l’ acquisto di tutta la proprietà Fatebenefratelli che ha regalato alla nostra città San Tommaso e lo splendido Centro Culturale come beni pubblici, la prima importante struttura di quello che oggi è un centro per disabili fra i più significativi del territorio, il polo scolastico Leopardi”.

“Mauro è stato erroneamente considerato solo un “uomo del fare”, mentre si devono a lui proprio queste intuizioni lungimiranti per la nostra comunità”.

Dell’impegno sociale e civile di Mauro Valsecchi, partito dall’ attività in oratorio come educatore con don Luigi, per lui una guida fondamentale, e continuato poi ai vertici della politica locale, per due volte in momenti difficili segretario provinciale della Democrazia Cristiana di Lecco con incarichi e candidature importanti a livello regionale e nazionale molti già conoscono: “In lui -prosegue Rusconi – era però fondamentale come non vi fosse incompatibilità tra la fede cristiana vissuta con coerenza e l’ impegno politico, definito da Paolo VI forma più esigente di carità. Mauro Panzeri è stato per tanti anni esempio di impegno di servizio e amore per la sua famiglia e la sua Valmadrera e al termine del suo percorso aveva capito che la ragione sa tutto, ma ha bisogno di una speranza più alta che lui aveva trovato. Grazie Mauro. Uno che mancherà alla nostra Valmadrera”.