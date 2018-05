BELLANO – Scontro auto-moto a Bellano, 36enne al pronto soccorso.

Fortunatamente si è rivelato meno grave di quanto pensato in un primo momento l’incidente che, intorno alle 16.30 di oggi (25 maggio), ha visto coinvolte un’auto e una moto Triumph di grossa cilindrata.

L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 72, nei pressi della frazione Oro. Un’utilitaria che viaggiava in direzione Dervio avrebbe svoltato a sinistra per entrare in un parcheggio ed è entrata in collisione con la moto che sopraggiungeva nel senso opposto. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, sul posto è intervenuta un’ambulanza del Soccorso Bellanese insieme all’automedica. Il centauro, un uomo di 36 anni, è stato trasportato all’ospedale con un trauma all’addome e a una gamba ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo quanto appreso sul posto, la moto è rimasta sulla carreggiata in attesa dei rilievi delle Forze dell’Ordine per stabilire la dinamica dell’incidente. Il mezzo si trovava in punto dove la visibilità è piuttosto scarsa, perciò la viabilità è stata gestita in un primo momento dagli stessi genitori del motociclista che, passando, hanno riconosciuto la due ruote e si sono fermati.