LECCO – Incidente stradale nel pomeriggio di sabato sul Viale Giacomo Brodolini, poco dopo il Taurus, a Lecco, con un ferito grave, un motociclista di 28 anni residente a Ponte San Pietro, nel bergamasco.

Coinvolti due mezzi, un’auto e una moto: la dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine giunte sul posto, ma stando ad una primissima ricostruzione dei fatti sembra che l’auto, guidata da una donna, stesse viaggiando in direzione Vercurago quando poco dopo il Taurus, secondo quanto raccontato sul posto da testimoni, avrebbe svoltato alla sua sinistra.

Poco dietro, nella stessa direzione, sopraggiungeva la due ruote guidata dal giovane 28enne che stava facendo rientro verso Bergamo dopo un giro sul lago con alcuni amici che lo precedevano in sella alle proprie moto.

Inutili i tentativi del giovane di schivare l’auto e quindi evitare l’impatto, che è stato molto violento: la moto ha perso una ruota e il motociclista è stato sbalzato contro il guardrail a lato strada.

Giudicate serie le sue condizioni: raggiunto dai sanitari, i Volontari di Calolzio e dal personale della Lecco Soccorso, è stato trasportato in ospedale con gravi traumi agli arti inferiori. I medici si sono riservati la prognosi.

I soccorsi si sono resi necessari anche per l’automobilista che per lo spavento avrebbe accusato un malore. Sul posto la Polizia Locale per rilevare il sinistro e la Polizia Stradale per la gestione della viabilità, temporaneamente a senso unico alternato per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti del caso.