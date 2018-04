PESCATE – Incidente sulla provinciale a Pescate: il sinistro ha coinvolto un’auto e una moto con un ferito, un 59enne, che avrebbe un serio trauma facciale.

Tutto si è verificato intorno alle 14 di mercoledì, in via Roma, all’altezza del concessionario Renault. Secondo una prima ricostruzione pare che la vettura stesse svoltando nella strada proprio accanto al concessionario e avrebbe urtato il motorino in transito.

I medici del 118 e il personale della Lecco Soccorso hanno prestato le prime cure al motociclista per poi trasferirlo in ospedale. Ai carabinieri il compito di stabilire l’esatta dinamica dei fatti.

L’incidente ha causato forti rallentamenti alla viabilità.