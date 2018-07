AGGIORNAMENTO ore 9.50 – Riaperta la strada. Rimossi i mezzi incidentati e ripristinata la normale viabilità sul tratto di viale Brodolini interessato dall’incidente

LECCO – Scontro frontale tra due auto, poco dopo le 8 di oggi (martedì 17 luglio), in viale Brodolini a Lecco. La strada è momentaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso con gli agenti della Polstrada a gestire il traffico.

Secondo una prima ricostruzione, forse a causa di un malore, le auto che viaggiavano in senso opposto (una Toyota Yaris e una Toyota Aygo) si sono scontrate frontalmente all’altezza della rotonda del Palataurus. Al volante due donne (una di 38 e l’altra di 43 anni), una delle due è stata estratta dall’abitacolo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco intervenuti sul posto assieme a un’ambulanza e all’automedica.

Fortunatamente l’incidente si è rivelato meno grave di quanto pensato in un primo momento, infatti entrambe le donne non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per effettuare i rilievi del caso. Spetterà alle forze dell’ordine stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Il Soccorso Stradale Lanfranchi di Lecco, invece, si è occupato della rimozione dei mezzi incidentati.