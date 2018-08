LECCO – E’ stato trasportato in ospedale, in condizioni fortunatamente non gravi, il conducente della moto rimasto ferito nell’incidente avvenuto poco prima delle 14 di mercoledì sul viale Adamello, nel rione di San Giovanni.

Il sinistro è accaduto all’altezza della stazione di servizio e proprio verso il benzinaio stava svoltando un furgone, mentre la moto lo raggiungeva e lo sorpassava. Inevitabile a quel punto lo scontro tra i due mezzi, ad avere la peggio è stato il centauro, soccorso dal personale della Croce Rossa e del 118.

Una pattuglia dei carabinieri è intervenuta per rilevare il sinistro e gestire la viabilità.