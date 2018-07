INTROBIO – Sono stati trasportati agli ospedali di Lecco, Erba e Varese gli occupanti delle due auto che, poco prima dell’una della scorsa notte, si sono scontrate frontalmente lungo la provinciale a Introbio.

Cinque in tutto i feriti, il più grande ha 28 anni, soccorso un 22enne, due ragazzine di 16 e 19 anni ed anche un 13enne.

Quattro sono state invece le ambulanze intervenute, oltre all’automedica ed anche l’elisoccorso in volo notturno è stato fatto giungere sul posto, per trasferire uno dei giovani soccorsi all’ospedale di Varese.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza i veicoli e per pulire la carreggiata stradale dai liquidi persi dai mezzi sull’asfalto, operazione per la quale è stata poi fatto arrivare il personale della Provincia.