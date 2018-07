LECCO – Lo scontro tra un’auto e una moto ha provocato un ferito in via XI Febbraio: l’incidente si è verificato nella prima mattinata di lunedì, intorno alle 9 poco prima della rotonda dell’incrocio con corso Matteotti.

Soccorso il motociclista, cosciente all’arrivo dei sanitari che, dopo le prime cure, lo hanno sistemato su una barella e caricato in ambulanza per essere trasportato in ospedale. Si tratterebbe di un giovane, di 28 anni. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero preoccupanti. Sul posto, oltre all’automedica, un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte. La Polizia Locale si sta occupando di chiarire la dinamica.