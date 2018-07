LECCO – Fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze l’incidente che, intorno alle 10.30 di oggi (sabato 14 luglio), ha visto scontrarsi due motociclette di grossa cilindrata.

Quattro le persone coinvolte che viaggiavano sui due mezzi, nessuna ferita in modo serio. L’incidente è avvenuto sulla statale 36, in direzione Nord, all’uscita della galleria Monte Barro.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, l’automedica e i Vigili del Fuoco. Agli agenti della Polstrada spetterà il compito di stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Inevitabili i disagi alla circolazione stradale con una delle due carreggiate chiusa al traffico per consentire i soccorsi e la rimozione delle due motociclette effettuata da un carroattrezzi del Soccorso Stradale Lanfranchi di Lecco.

Quello all’uscita della galleria Monte Barro non è stato l’unico incidente della mattinata. Nello stesso momento un’altra caduta dalla moto si è verificata a Civate in via Isella. In questo caso è rimasto ferito un giovane di 28 anni che è stato trasportato dalla Cri di Valmadrera all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico).

Intorno alle 11.30, invece, un altro scontro tra auto e moto è avvenuto a Galbiate, nella frazione Azzone Visconti, lungo la strada provinciale 583. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Rossa di Lecco che ha trasportato un ferito in codice giallo all’ospedale Manzoni.