DERVIO – Giornata drammatica, quella di domenica, sulle strade del lago: dopo i due incidenti che in mattinata hanno causato un morto a Lierna e un ferito grave a Onno (qui l’articolo) ancora un grave sinistro ha coinvolto dei motociclisti.

E’ successo nel tardo pomeriggio, lungo la provinciale che attraversa Dervio: ci sarebbero almeno due centauri in condizioni serie e altri tre coinvolti dopo lo schianto tra quattro moto che stavano percorrendo il tratto di strada nella zona del centro paese.

Due ambulanze da Mandello e da Colico si sono portate sul posto insieme ai medici del 118 e ai Carabinieri di Bellano che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Da Lecco è stato un mezzo dell’Autosoccorso Lanfranchi per la rimozione delle moto incidentate.

L’incidente è avvenuto in prossimità delle strisce pedonali dove, secondo le informazioni raccolte, un pedone stava attraversando la strada; le prime due moto accorse si sarebbero fermate quindi per consentire il passaggio del pedone, le altre due che le seguivano non avrebbero invece arrestato la marcia, finendo per colpirle in pieno.

Fortunatamente, pare che nessuno dei centauri coinvolti sia in pericolo di vita.