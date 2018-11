DOLZAGO – Serio incidente quello avvenuto poco prima dell’ora di cena di venerdì a Dolzago: uno scontro che ha coinvolto tre auto in via Provinciale per Sirone, a pochi metri dalla rotonda all’incrocio con SP51 La Santa, davanti all’ex Passerini.

Tre i feriti, fortunatamente nessuno di loro avrebbe riportato traumi gravi. Secondo una prima ricostruzione, pare che uno dei veicoli coinvolti, un furgone, che viaggiava in direzione di Sirone, abbia svoltato alla sua sinistra per immettersi in via Volta, una strada perpendicolare alla principale, proprio mentre giungeva in direzione opposta un altro veicolo.

L’urto ha coinvolto un terzo automezzo che seguiva il furgone. Mobilitati per i soccorsi due ambulanze e un’automedica, insieme ai Vigili del Fuco e ai Carabinieri.