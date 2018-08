LECCO – Giornata estiva di lavoro per il Gruppo Escursionisti Laorchesi prossimi ad un intervento di sfalcio dell’erba lungo i sentieri che portano al Sass Quader sul monte Melma.

“Sabato 18 agosto e in alternativa sabato 25 in caso di maltempo – fa sapere il presidente Alberto Magni – effettueremo lo sfalcio dell’erba sui sentieri del Sass Quader. Chiunque volesse dare una mano anche solo per trasportare acqua e carburante agli operatori è bene accetto”.

Un annuncio, ma anche un appello a tutti i laorchesi e non solo, soci e simpatizzanti a dare man forte al lavoro di mantenimento dei sentieri.

Il ritrovo per tutti è all’oratorio San Giuseppe di Laorca alle 8:30.