PASTURO – Sono arrivati in serata in cima al Grignone trovando il rifugio Brioschi, ovviamente, chiuso. Sono arrivati stanchi, stremati, sul calar della sera e non in condizioni di intraprendere la via del ritorno. Così, 13 tedeschi, hanno deciso di chiamare i soccorsi.

La macchina operativa si stava mettendo in azione con una squadra pronta a Cortenova per essere imbarcata dall’elisoccorso decollato da Brescia, ma i 13 tedeschi, in contatto con gli operatori del Cnsas, hanno riferito di essere riusciti ad entrare nel rifugio e che, a quel punto, avrebbero pernottato in quota, decidendo cosi di interrompere la richiesta di soccorso.

Intervento che di fatto è stato annullato con i 13 escursionisti che trascorreranno la notte ai 2410 m del rifugio Brioschi riguadagnando la valle domani mattina.

Nota a margine, ma non poi così marginale, alcuni volontari del Soccorso Alpino impegnati lungo il percorso di gara della Esino Skyrace, li hanno incrociati intorno alle 11 di questa mattina nei pressi del rifugio Bietti decisi a risalire la ferrata del Sasso dei Carbonari e quindi raggiungere la cima. Nonostante il consiglio dei volontari di non salire per quella via essendo già tarda ora, i 13 avrebbero comunque deciso di proseguire… il resto della storia è nota.