LECCO – E’ intervenuto l’elisoccorso in aiuto ad una famiglia che, nel pomeriggio di oggi, sabato, aveva intrapreso la ferrata del Medale, sul monte San Martino, accorgendosi poi, per la troppa fatica, di non riuscire più a proseguire o rientrare.

A seguito della chiamata al 112 si è immediatamente alzato in volo l’elicottero da Como, mentre da terra era già pronta una squadra degli uomini del soccorso alpino della XIX delegazione lariana, il cui intervento non si è reso necessario. Tutti e tre i componenti della famiglia, di cui il figlio minorenne, sono stati, infatti, verricellati e riportati a valle dove sono stati rifocillati.