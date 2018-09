MALGRATE – Ha approfittato del buio per sfondare il vetro della porta di ingresso del distributore di benzina Eni, lungo la via Provinciale a Malgrate, ma i suoi piani sono sfumati grazie all’allarme che è prontamente suonato, mettendolo in fuga.

Il fatto si è verificato nella notte tra mercoledì e giovedì, pochi minuti prima delle quattro. Ad avere l’amara sorpresa, questa mattina, il titolare dell’attività che, una volta giunto al lavoro, ha trovato la porta sfondata e il locale sottosopra. “Fortunatamente – ha raccontato – non ha rubato nulla, anche perchè non teniamo niente di valore in negozio, però i danni sono notevoli”. Il gestore si è già recato dai carabinieri a sporgere denuncia.

L’autore del gesto, però, è rimasto ben immortalato nelle immagini del sistema di video sorveglianza installato alla stazione di servizio. Si tratterebbe di un giovane con canottiera e zaino, che, dopo essersi guardato attorno, ha spaccato la vetrata riuscendo ad introdursi nel locale. Il malintenzionato ha poi tentato di afferrare qualcosa, salvo doverla abbandonare immediatamente al suono dell’allarme, dandosi alla precipitosa fuga.

IL VIDEO

LE FOTO