LECCO – Si è spenta oggi, giovedì 3 gennaio, Riccarda Tocchetti Bodega, madre dell’ex sindaco di Lecco Lorenzo Bodega e proprietaria dell’omonima trattoria in località Pradello, ad Abbadia.

Riccarda Tocchetti Bodega è scomparsa questa mattina all’Ospedale Manzoni di Lecco, dov’era ricoverata da qualche giorno a causa di una polmonite. Per anni ha gestito la trattoria Bodega insieme al marito Giuseppe, scomparso nel ‘94.

La storica ristoratrice lascia quattro figli, Lamberto, Lorenzo, Ida e Carlo, quest’ultimo subentrato negli ultimi anni nella gestione della trattoria, e cinque nipoti.

E’ stato il primogenito Lamberto a ricordare la mamma: “Una donna energica e orgogliosa, di noi figli e della sua famiglia, attaccata al suo lavoro. Fino ad un mese fa era ancora su al ristorante ad aiutare Carlo! Per noi è una grossa perdita, che ci ha colti di sorpresa perché la polmonite per la quale l’avevano ricoverata settimana scorsa, dopo che era rientrata da un viaggio in Egitto, sembrava in via di guarigione”.

“Una cosa bella è accaduta però – ha ricordato Lamberto – ieri sera, casualmente, io e i miei fratelli ci siamo incontrati in ospedale per andare a trovarla e siamo stati insieme noi cinque fino alle otto. Poi lei ci ha detto di andare a casa. E’ bello pensare di aver goduto tutti insieme quegli ultimi momenti”.

I funerali di Riccarda si svolgeranno a Lecco domani, venerdì 4 gennaio, alle 15.30 presso la Chiesa di Castello, rione in cui risiedeva.

Anche il Comune di Lecco ha voluto esprimere condoglianze alla famiglia Bodega per la perdita: “Il Sindaco Virginio Brivio a nome dell’Amministrazione comunale di Lecco esprime sentito cordoglio alla famiglia di Riccarda Tocchetti e in particolar modo ai figli Lorenzo Bodega, già Sindaco di Lecco dal maggio del 1997 al marzo del 2006, oltre che assessore e consigliere comunale, e Lamberto Bodega, già consigliere comunale. Ai funerali per l’Amministrazione comunale di Lecco parteciperà il presidente del Consiglio comunale Giorgio Gualzetti”.