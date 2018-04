LECCO – Si è spento all’età di 74 anni Salvatore Tarallo, professore ed ex presidente dell’Unicef Lecco.

Originario della Sicilia si è trasferito a Lecco, a Pescarenico, dove abitava. Una vita spesa per il sociale, per l’infanzia e per i ragazzi, Tarallo è stato anche tra i fondatori della Cgil scuola Lecco, oltre che professore e preside di alcune scuole della Provincia.

I funerali si celebreranno a Pescarenico, nella chiesa parrocchiale, lunedì mattina 30 aprile alle ore 10.45.