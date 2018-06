PASTURO – E’ terminato intorno alle 20 di oggi, domenica 10 giugno, l’intervento che per tutto il pomeriggio ha impegnato la squadra di Barzio della XIX Delegazione Lariana.

Alle 14 è giunta la chiamata per un uomo infortunato sulla cresta della via Invernale del Grignone, sopra il bivacco Comolli. L’elicottero decollato da Milano, grazie a una schiarita, ha portato in quota una prima squadra, mentre un’altra squadra la stava raggiungendo prima in fuoristrada, poi a piedi verso la località Pialeral, per un dislivello di circa 800 metri.

L’infortunato è stato condizionato e poi è iniziata la calata con barella portantina. Le calate sono proseguite fino alla località Pialeral con il supporto di altri tecnici, sopraggiunti in supporto.

Il medico del Soccorso Alpino ha rivalutato l’infortunato, che alle 20 è stato consegnato all’ambulanza e portato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico).