ESINO / MANDELLO – Diversi uomini del Soccorso Alpino stanno intervenendo dal tardo pomeriggio di venerdì per un escursionista smarrito durante la discesa dal versante occidentale della Grigna.

Si tratterebbe di un giovane che, facendo ritorno dal rifugio Bogani, sarebbe sceso verso la Bocchetta di Prada per poi perdere l’orientamento, restando sorpreso dal buio. Una squadra del Soccorso Alpino si era incamminata dal Cainallo per cercare di raggiungere il ragazzo, non trovandolo nella zona inizialmente indicata dall’escursionista.

Un’altra squadra di sette uomini dei soccorsi è partita quindi dalla frazione di Somana di Mandello per cercare di individuare il giovane sul versante mandellese della Grigna. La nebbia presente a basse quote complicherebbe le operazioni.