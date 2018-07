BRIVIO – Traffico nel caos sulla tratta Lecco-Bergamo: a causa della rottura di una tubatura del gas durante dei lavori ai sottoservizi nella zona di via Como a Brivio, nelle vicinanze della caserma dei Carabinieri, la viabilità è stata interrotta per motivi di sicurezza.

Sul posto sono già presenti i Vigili del Fuoco che hanno transennato l’area in attesa che il guasto venga riparato. I mezzi sono deviati dal Ponte di Brivio verso Cisano dove però è segnalato un incidente in via Bisone, uno scontro tra due auto avvenuto intorno alle 15.44.

La circolazione è stata interrotta anche nel senso opposto di marcia, da Calco in direzione di Brivio.