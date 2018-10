LECCO – E’ stato individuato, dal personale delle Volanti della Questura, il pirata della strada che domenica notte si è schiantato contro l’ingresso del parcheggio del lungolago di Lecco, all’incrocio con viale della Costituzione, per poi fuggire incurante dei danni provocati.

Una testimone ha visto la scena ed ha avvisto la Polizia di Stato. Il veicolo, piombando sul parcheggio a forte velocità, ha divelto un palo segnaletico della Protezione Civile e sradicato un cartello luminoso riportante la lettera “P” del parcheggio.

Gravemente danneggiata anche la colonnina erogatrice dei ticket di parcheggio ed abbattuta anche la segnaletica verticale di dare la precedenza con obbligo di svolta a destra.

In seguito ad accertamenti investigativi e fondati riscontri, condotti sui detriti ivi rinvenuti, gli agenti sono riusciti ad identificare dapprima il veicolo incidentato, una Volkswagen Tiguan modello 2018, e successivamente il proprietario, che verrà sanzionato in via amministrativa a norma del Codice della Strada e chiamato a rispondere per il risarcimento del danni.