LECCO – Gli agenti stavano effettuando le verifiche all’incidente avvenuto questa mattina all’ingresso del tunnel del San Martino quando una vettura si è fiondata a velocità sostenuta contro la loro autopattuglia ferma a lato della carreggiata: vittima del sinistro un mezzo della Polizia Stradale, tamponato da una Citroen che stava per accedere alla galleria.

I poliziotti erano impegnati negli accertamenti al sinistro delle 8.30 di venerdì, il ribaltamento di un’auto che, sbandando, si è capottata su un fianco. Ferito il conducente di 32 anni trasportato all’ospedale di Lecco fortunatamente con traumi giudicati non gravi. Anche i Vigili del Fuoco erano dovuti intervenire in aiuto ai soccorsi.

La corsia interessata dall’incidente era stata chiusa con delle torce di segnalazione che indicavano l’incidente, il traffico scorreva regolarmente nella corsia di sorpasso. Potrebbe non essersi accorto della corsia interdetta, l’automobilista giunto a tutta velocità contro l’auto di servizio della Polstrada.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell’accaduto. I carabinieri sono stati chiamati per rilevare questo secondo incidente. Solo qualche giorno fa, un mezzo dei Vigili del Fuoco di Valmadrera si era ribaltato sulla rotonda di Malgrate, davanti al Ponte Kennedy. In quel caso tre pompieri erano stati trasportati in ospedale.

La stessa sorte era toccata agli agenti della Polizia Locale di Lecco, centrati in pieno da un’auto all’incrocio tra via Dante e via Marco d’Oggiono, nel maggio del 2014.