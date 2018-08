CARONA (BG) – Intervento ieri sera, sabato 18 agosto, nel comune di Carona per un uomo di 58 anni di Melegnano (Mi).

Era uscito per un’escursione con la figlia, ma in fase di rientro, lungo il sentiero Cai n.211 che dal rifugio laghi Gemelli porta a Carona, si è reso conto che non stava bene e non era più in grado di rientrare. In quella zona non c’era la connessione telefonica e allora la figlia è scesa a valle per chiedere aiuto.

Ricevuta la chiamata, la Centrale operativa ha inviato i tecnici del Soccorso alpino, VI Delegazione Orobica. Giunti sul posto, il sanitario del Cnsas ha eseguito la valutazione sulle condizioni di salute. L’uomo è stato stabilizzato e imbarellato, poi trasportato con barella portantina per poco più di un’ora fino all’ambulanza.