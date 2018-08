LECCO – Intervento dell’elisoccorso al rifugio Azzoni, in vetta al Resegone, intorno alle 17 di oggi, domenica 19 agosto.

Stando a quando appreso una ragazza si sarebbe slogata una caviglia mentre stava raggiungendo il bagno del rifugio, situato all’esterno della struttura, a distanza di una decina di metri.

La ragazza in un primo momento avrebbe provato a scendere con le proprie gambe ma, dopo pochi passi, è stata costretta a richiedere l’intervento del Soccorso Alpino. Per riportarla a valle si è alzato in volo l’elisoccorso di Como. La giovane è stata trasportata all’ospedale per le cure del caso.