BALLABIO – Cambiamenti in corso all’Ufficio di Polizia Locale di Ballabio.

Partita la procedura di mobilità per la sostituzione di un agente che si trasferisce a Lecco, è in arrivo anche un nuovo responsabile del servizio. Nei giorni scorsi, a conclusione della selezione prevista dalla legge, era stata individuata la figura professionale idonea all’incarico, il sottufficiale Mario Coppola che, per motivi personali, ha rinunciato prima ancora di entrare in servizio: “Esprimiamo vicinanza al dottor Coppola, confermando che sarà tenuto presente in futuro”.

Nel frattempo proseguono le procedure: il comune conferma che resta in programma anche per il 2019 il potenziamento della presenza della Polizia Locale: “Obiettivo già conseguito negli anni 2017 e 2018, ottenendo risultati senza precedenti nel contesto delle politiche per una maggior sicurezza del paese. Nonostante il sindacato abbia comunicato che non ritiene necessario per Ballabio un aumento dell’organico della Polizia Locale, intendiamo comunque procedere in questo senso”.

“Anche per il prossimo anno – conferma il sindaco Alessandra Consonni – abbiamo già disposto e disporremo gli strumenti per garantire lo standard eccezionale di sicurezza conseguito negli ultimi due anni. In passato avevo denunciato la gravità di una situazione in cui avvenivano in media circa 30 colpi l’anno, in gran parte in abitazione, alcuni addirittura cloroformizzando nel sonno i padroni di casa; persino esplodevano bombe per strada, davanti alle banche di Ballabio, come accaduto alla Popolare di Sondrio e al Credito cooperativo. Oggi sarei una ciarlatana se parlassi di emergenza sicurezza a Ballabio: nell’ultimo anno i furti denunciati di cui siamo a conoscenza si contano sulle dita di una mano, tra questi un paio di attrezzi da giardinaggio e di biciclette in altrettanti box. Una situazione che va oltre ogni più rosea previsione e aspettativa. Inoltre siamo riusciti a sradicare l’annoso fenomeno delle incursioni notturne nelle scuole del paese, che, dopo l’introduzione di allarmi di ultima generazione e misure ad hoc, non si sono più verificati”.

“La scelta vincente – sottolinea il sindaco -, oltre alle numerose altre misure adottate quali le telecamere intelligenti, è stata di coprire con l’innesto di agenti ottenuti da altri Comuni la fascia più a rischio per i furti, quella tra le 18 e le 20. Piaccia o non piaccia a qualcuno, voglio vedere la Polizia Locale che gira per il paese, e i risultati non sono mancati. Addirittura nel ‘periodo caldo’ autunno-inverno dello scorso anno non si è registrato alcun furto, cosa che non accadeva da moltissimi anni. Ricordo, infine, che di notte la sicurezza del paese è completamente affidata alle forze dell’ordine, soprattutto ai Carabinieri, che hanno garantito una maggior attenzione a Ballabio, e che ringrazio per la loro proficua attività. Questo quadro senza precedenti non ci induce a dormire sugli allori: anche se, evidentemente, al momento non vi sarebbe necessità di potenziare la presenza degli agenti sul territorio, ricordo che ogni anno fa storia a sè, e anche per il 2019 confermiamo l’intenzione di andare avanti in tale direzione”.