MILANO – Nasce ufficialmente la Multi-utility del Nord: nella giornata di lunedì è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione in ACSM-AGAM delle società che partecipano al progetto societario per la creazione di un unico soggetto gestore di erogazione di servizi ai cittadini.

Entrano in Acsm-Agam la società A2A Idro 4 S.p.A., ASPEM, AEVV Energie, della lecchese ACEL Service, AEVV e LRG nonché l’atto di scissione parziale di A2A Energia S.p.A. a beneficio di ACSM-AGAM (avente ad oggetto principalmente il ramo d’azienda “clienti” della provincia di Varese).

Del progetto fa parte anche un’altra società lecchese, Lario Reti Gas che insieme ad Acel fanno capo a Lario Reti Holding.

E’ confermata al 1° luglio 2018 la data di efficacia delle operazioni di Fusione e di Scissione che danno origine al nuovo soggetto societario.

Da tale data decorreranno anche gli effetti contabili e fiscali. Contestualmente, spiegano da Lario Reti Holding, “saranno perfezionate le operazioni di conferimento in natura di rami d’azienda a beneficio di alcune società controllate da ACSM-AGAM, strumentali alla realizzazione del progetto di riorganizzazione societaria e industriale della Società post Fusione e Scissione, già oggetto di comunicazione al mercato”.