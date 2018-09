SIRONE – Incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi, lunedì, a Sirone.

Un uomo di 57 anni è rimasto ferito dopo essere caduto da circa 2 metri di altezza mentre stava lavorando in uno stabilimento di via Don Giovanni Minzoni.

L’allarme è scattato intorno alle 15.30: sul posto in codice rosso si sono portati i soccorsi, un’automedica e un’ambulanza di Lario Soccorso. Stabilizzato l’uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo con un trauma alla spalla e una ferita alla testa.