LECCO – E’ morto oggi pomeriggio all’Ospedale Manzoni di Lecco Toni Tiberio, il 25enne soccorso lo scorso 7 agosto al Lido di Bellano dopo aver rischiato di annegare a causa di un malore mentre stava facendo il bagno con alcuni amici.

Toni era ricoverato nel reparto di Rianimazione, dov’era stato trasportato in condizioni gravissime quel tragico pomeriggio. Era stato un Vigile del Fuoco, Erik Riva, a notare il giovane in difficoltà: senza esitazione il pompiere si era buttato in acqua e aveva portato Toni a riva. Dopo essere stato rianimato dai soccorsi giunti in spiaggia, il ragazzo era stato portato a Lecco vivo, ma in gravi condizioni.

Purtroppo, dopo due settimane di lotta, il 25enne è deceduto oggi pomeriggio, lunedì.

Di origini abruzzesi, Toni Tiberio si era trasferito pochi anni fa a Vimercate da una parente, per motivi di studio. Frequentava l’Università di Bergamo.