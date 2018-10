LECCO – Nella tarda mattinata di oggi, domenica, le squadre della stazione di Valsassina – Valvarrone, XIX Delegazione Lariana, già occupate in un servizio di sicurezza durante una gara, sono state allertate per un uomo di 72 anni, residente a Bergamo, precipitato mentre arrampicava sullo Zucco dell’Angelone, zona delle Placche di Pietra Calma, comune di Barzio.

A causa di un volo di alcuni metri si è procurato la frattura del bacino, della clavicola e di alcune costole. Le eliambulanze della zona erano già impegnati per alcuni incidenti stradali e quindi sono uscite le squadre della Valsassina e del Centro del Bione. Raggiunto l’infortunato, hanno constatato la gravità della situazione; è arrivata quindi l’équipe medica con l’elicottero decollato da Milano e l’uomo è stato portato in ospedale.

Contemporaneamente è giunta un’altra chiamata per una donna di 71 anni, residente nella Brianza lecchese, ferita sul Monte Legnone, sopra la località Cà de Legn, a circa 2400 metri di altitudine. Mentre stava percorrendo un sentiero molto ripido è scivolata per una ventina di metri. Le condizioni meteorologiche in quota non hanno consentito però l’avvicinamento dell’elicottero e quindi i tecnici sono in parte saliti a piedi, in parte sbarcati più in basso. Dopo avere percorso diverse centinaia di metri di dislivello hanno raggiunto la signora, l’hanno imbarellata e portata a valle con barella portantina. Dopo un paio d’ore si è aperta una finestra che ha permesso all’elicottero di operare e di portare via l’infortunata. I tecnici sono infine rientrati a piedi.

“Questo autunno eccezionalmente mite continua a impegnare i nostri tecnici – hanno detto dal Soccorso Alpino – in quanto le persone che vanno in montagna, per diverse ragioni, sono ancora numerose e di conseguenza aumentano anche le richieste di aiuto”.