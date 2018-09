SONDRIO – Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri, venerdì, a Sondrio, lungo la SS38. Tre veicoli coinvolti, quattro persone in totale.

Sul posto sono intervenuti due mezzi avanzati da Sondrio, un mezzo di base e l’elisoccorso di Brescia, i Carabinieri di Sondrio e i Vigili del Fuoco.

Due delle persone coinvolte sono state ricoverate in gravi condizioni a Sondrio e Brescia, un terzo in codice giallo in condizioni serie.