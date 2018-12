SORMANO – Brutto incidente nella mattinata di oggi, mercoledì 26 dicembre, sulla Provinciale 44 nel territorio di Sormano.

Coinvolte due auto, due Renault Clio, che per motivi da chiarire di sono scontrate mentre viaggiavano lungo la Provinciale. Stando alle prime informazioni raccolte, pare che una delle due auto stesse svoltando quando è stata colpita dall’altro veicolo che viaggiava in direzione opposta. Violento l’urto, nel quale sono rimaste ferite quattro persone, tra cui un bimbo di 9 anni.

Sul posto diversi mezzi di soccorso, allertati in codice rosso: Sos Canzo, LarioSoccorso, i Carabinieri di Asso, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Canzo. In volo si è alzato anche l’elisoccorso da Como.

La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso, in corso in questi minuti.

