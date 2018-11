LECCO – Due giovani sono finiti nei guai dopo essere stati sorpresi nel tentativo di rubare dei vestiti all’interno del negozio Longoni Sport di via Amendola a Lecco.

Il personale della sorveglianza ha notato i due mentre prelevavano la merce dai banconi di esposizione ed ha avvisato la Questura cittadina che ha inviato sul posto una Volante. In particolare due felpe sportive del valore complessivo di 176 euro: una di marca “ Puma” e l’ altra di marca “ Nike, che erano state occultate nello zaino.

Entrambi i capi presentavano, dove erano apposte le placche antitaccheggio, evidenti fori e marcati strappi, tanto da rendere così la merce non più vendibile.

I due giovani sono stati quindi accompagnati in Questura per i successivi accertamenti ed indagini di polizia giudiziaria. Uno dei due, C.M, lecchese con numerosi precedenti a carico, è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato in concorso con la minore D.G.A., denunciata a piede libero per il medesimo reato.

Nella mattinata di lunedì, l’arresto è stato convalidato ed in attesa del giudizio direttissimo è stata applicata la misura cautelare dell’ obbligo di firma alla Polizia Giudiziaria.